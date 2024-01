Lippi: «Nessuna favorita per lo scudetto, su Mazzarri...»

Le parole di Marcello Lippi, ex allenatore e ct della Nazionale, sulla lotta scudetto tra Inter e Juventus

Marcello Lippi, ex allenatore di Juve e Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss della situazione in Serie A.

PAROLE – «Mazzarri ha intrapreso la strada giusta per ottenere risultati positivi. C’è da lottare, ma ha tutto per ottenere il quarto posto. Favorita per lo scudetto? Non c’è. Vedo Inter e Juventus esattamente sullo stesso piano, domenica si affronteranno in un bel duello».

