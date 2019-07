Lirola Fiorentina, il terzino ancora in campo col Sassuolo. La situazione

Lirola Fiorentina, si attende l’accelerata viola. Il terzino destinato a giocare l’amichevole pomeridiana con la maglia del Sassuolo

(Dal nostro inviato) – Ci si aspetta un’accelerata definitiva da parte della Fiorentina per Lirola. Tuttavia il giocatore è ancora regolarmente nel ritiro di Vipiteno col Sassuolo, ragion per cui sembra che ancora le parti non siano vicinissime.

A meno di sprint delle ultime ore, il calciatore giocherà titolare nell’amichevole che i ragazzi di De Zerbi disputeranno oggi contro il Ciliverghe.