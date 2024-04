Liverpool Atalanta, i quotidiani inglesi contro ‘l’orrore’ dei Reds

L’Atalanta fa l’impresa ad Anfield contro il Liverpool e anche i giornali inglesi commentano duramente la prova dei Reds

Alcuni dei principali quotidiani inglesi in edicola questa mattina dopo la debacle interna subita contro la Dea. La doppietta di Scamacca, ex West Ham, ha aperto la crisi in Europa e i giornali lo sottolineano.