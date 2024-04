Liverpool Atalanta, Gosens: «Ci sono due cose indimenticabili»

Robin Gosens è uno che Liverpool-Atalanta l’ha giocato e ne è uscito vincitore e a La Gazzetta dello Sport ha raccontato le sue emozioni e i ricordi

Robin Gosens è uno che Liverpool-Atalanta l’ha giocato e ne è uscito vincitore. Il tedesco, attualmente in forza all’Union Berlino, parla con La Gazzetta dello Sport della sfida di stasera ad Anfield.

IL 2-0 A LIVERPOOL – «Ho due immagini davanti ai miei occhi: Anfield vuoto a causa della pandemia e il mio gol. Una serata indimenticabile sia dal punto di vista umano sia da quello professionale».

DARE TUTTO – «Sentivamo la responsabilità per il popolo bergamasco che in quel periodo stava soffrendo moltissimo a causa del Covid. E abbiamo dato tutto per poter regalare alla gente un sorriso. É stato un “magic moment”».

COSA AVEVA DETTO GASPERINI – «Di goderci il momento innanzitutto senza senza sentire la pressione. Non capita tutti i giorni di giocare spesso in stadi come Anfield, quindi dovevamo goderci il momento».

SALAH – «Un campione, segnare con regolarità ogni stagione così tanti gol non è semplice. E da vicino ha un’esplosività pazzesca, sarà fondamentale raddoppiarlo come facemmo io e Djimsiti nel 2020. Altrimenti rischia di diventare imprendibile».

VAN DIJK – «Un gigante, ma non solo fisicamente. Anche umanamente, non si resta a quei livelli per anni se non hai un certo spessore».