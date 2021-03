Liverpool, sei sconfitte di fila in casa. Carragher non ci sta: «Mentalità da nani»

Jamie Carragher ci è andato giù pensato sul Liverpool dopo la sesta sconfitta consecutiva in casa

Contro il Fulham, il Liverpool ha incassato la sesta sconfitta consecutiva in casa. Una striscia incredibile che ha scatenato la furia dell’ex Reds Jamie Carragher che, ai microfoni di SkySports, è esploso.

«Molto spesso nella scorsa stagione, il Liverpool riusciva a fare gol anche nel finale e vincere o comunque rimediare ad una gara no. In quel periodo si meritavano quanto aveva detto Klopp riguardo alla mentalità da mostri. Ma adesso, la loro mentalità è da nani. Ogni volta che la squadra va in svantaggio o subisce qualche momento avverso non sa reagire. Questo accade ormai da 3-4 mesi».