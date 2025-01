Liverpool, Slot su Alexander Arnold: «Ecco come sono andate realmente le cose. » - Calcio News 24

Le parole di Arne Slot, allenatore del Liverpool, sulla stagione di Alexander Arnold con la maglia dei Reds. La situazione

Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa della stagione di Alexander-Arnold.

LE PAROLE – «Nove persone su dieci vi diranno che ha influito su di lui, ma io sono uno dei dieci che vi dirà che non credo che abbia influito su di lui. Ciò che lo ha condizionato è che ha dovuto giocare contro Bruno Fernandes e Diogo Dalot, che sono due titolari per il Portogallo, grandi grandi grandi grandi giocatori. E credo che per Trent sia più difficile giocare contro Bruno Fernandes e Dalot, se non per le voci che circolavano in settimana. Ma sì, questa è la mia opinione. E probabilmente tutti vi diranno che ha a che fare con le voci di corridoio».