Liverpool, Slot: «Assenza Chiesa? Lavoriamo su due cose, se non lo convoco il motivo è…»

Le parole di Arne Slot, allenatore del Liverpool, sulle difficoltà di Federico Chiesa di trovare spazio nei Reds. Tutti i dettagli

Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno dei Reds in Premier League. L’allenatore olandese ha spiegato l’assenza dell’ex Juve Federico Chiesa nell’ultima partita.

CHIESA NON CONVOCATO – «Federico l’ho già detto tante volte, con lui stiamo lavorando su due cose. Sulla sua forma fisica e ogni volta che possiamo cerchiamo di portarlo con la squadra. Era in panchina durante la settimana e abbiamo pensato che fosse meglio per lui fare qualche allenamento extra invece di unirsi a noi. È l’equilibrio costante che dobbiamo trovare tra farlo andare sempre più in condizione e portarlo all’interno del gruppo».