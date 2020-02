Livorno, Spinelli lascia dopo 21 anni: «È giusto così»

Livorno: dopo 21 anni il presidente Aldo Spinelli lascerà la sua poltrona. Ecco le parole del numero 1 della società toscana

Aldo Spinelli non sarà più il presidente del Livorno. Ad annunciarlo è proprio lui, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: accordo raggiunto per la cessione a Majd Yousif.

SPINELLI – «L’accordo c’è ora si tratta solo di mettere nero su bianco e dopo 21 anni finirà la storia della mia famiglia a Livorno. Una città che mi rimarrà nel cuore e che ha saputo regalarci grandi soddisfazioni sportive. Mi dispiace lasciare con una situazione di classifica critica ma credo che sia giusto così, visto anche la situazione che si era creata con i tifosi della curva».