Lobotka si prende il Napoli: Spalletti gli affida le chiavi del gioco

Luciano Spalletti affida le chiavi del centrocampo a Stanislav Lobotka: lo slovacco può riscattarsi dopo due anni difficili

Il Napoli di Luciano Spalletti esordirà contro il Venezia: i partenopei vogliono partire con il piede giusto dopo una stagione chiusa con la delusione della Champions sfumata all’ultima giornata. Spalletti fa le sue scelte a centrocampo.

Come riportato da Il Mattino, Spalletti schiererà Lobotka in mezzo al campo ad orchestrare la manovra: riscatto per lo slovacco dopo due anni difficili. Possibile una maglia da titolare anche per Elmas, apparso in grande forma.