Locatelli alla Juve, nessuna contropartita? Le ultime sull’affare

Locatelli Juve si fa senza senza contropartite? Il piano bianconero per arrivare al centrocampista del Sassuolo

Il Sassuolo ha capito che Locatelli vuole solo la Juventus e quindi non si metterà in mezzo, nonostante le ricche offerte di Arsenal e Borussia Dortmund. I rapporti tra i due club sono ottimi, e secondo Tuttosport si attende il lieto fine.

Nuovo incontro tra Carnevali e Cherubini in settimana: dopo le valutazioni sulle contropartite (Dragusin, Fagioli, Da Graca Rovella), stanno salendo le quotazioni di un affare in stile Chiesa per arrivare a 40 milioni. Quindi prestito con riscatto futuro, pagamento dilazionato e bonus. Anche se l’inserimento di un giocatore nella trattativi non è ancora escluso ma Nedved, Cherubini e Allegri non sono convinti di sacrificare uno dei loro gioiellini. La sensazione è che Juve e Sassuolo possano chiudere senza allargare il tavolo. Rimandando magari ai mesi successivi il trasferimento di un giovane (in pole c’è Fagioli) in Emilia.