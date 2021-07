Locatelli Juventus, il calciatore esce allo scoperto: l’indizio social

Calciomercato Juventus: continua la trattativa col Sassuolo per Locatelli. Intanto il calciatore lancia chiari segnali ai bianconeri

La Gazzetta dello Sport ha aggiornato la situazione relativa a Manuel Locatelli, grande obiettivo del calciomercato Juventus per quest’estate. Il Sassuolo chiede 40 milioni, mentre i bianconeri restano fermi sulla loro offerta: 5 milioni per il prestito, 20 per il riscatto, 7 di bonus e 25% sulla futura rivendita.

Intanto, Locatelli è uscito nuovamente allo scoperto, lanciando un chiaro indizio sulla sua volontà a trasferirsi a Torino. Il classe ’98 ha messo like su Twitter ad un post che parlava dell’offerta della Juventus per lui: sintomo di quanto speri che la situazione si risolva al più presto.