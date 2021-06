Locatelli Juventus: la strategia dei bianconeri per convincere il Sassuolo

Manuel Locatelli è il grande obiettivo della Juventus sul mercato. I bianconeri studiano la soluzione per dimezzare il suo cartellino

Il grande obiettivo del mercato della Juve porta il nome di Manuel Locatelli. È lui infatti l’innesto che Cherubini (e non solo) vuole alla Juventus. Per portarlo in bianconero servirebbero però 40 milioni, la cifra richiesta dal Sassuolo.

In casa bianconera, però, si starebbe studiando il metodo per dimezzare il costo del suo cartellino. Per far ciò, al Sassuolo potrebbe essere ceduto Rovella, anticipando ovviamente il suo arrivo di un anno. Lo rivela Marchetti di Sky Sport.