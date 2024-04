Lopetegui al Milan? Tifosi rossoneri contro il tecnico sui social

Lopetegui Milan, i tifosi rossoneri contro il possibile arrivo del tecnico. Esplode la rabbia sui social con l’hastag #lopeteguiout

Il nome di Julen Lopetegui è stato accostato con decisione al Milan nelle ultime ore, considerando anche l’esonero di Stefano Pioli alla corte milanese.

I tifosi rossoneri, però, non sembrano minimamente stuzzicati dalla possibilità di vedere il tecnico spagnolo sulla panchina del Diavolo. Anzi: sui social, infatti, è partita la campagna dall’hashtag #LopeteguiOut, per far sentire la propria voce e opporsi al suo eventuale arrivo a Milano.