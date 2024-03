Lotito: «Acerbi assolto? Che faccia conto con la sua coscienza...»

Le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, sul caso che vede coinvolto Francesco Acerbi. Tutti i dettagli

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Canale 21 del caso scoppiato tra Acerbi e Juan Jesus.

LE PAROLE – «Caso Acerbi? Ognuno deve fare i conti con la propria coscienza, io non conosco la vicenda se non a livello mediatico come voi quindi non voglio esprimere giudizi. Di sicuro le azioni razziste vanno debellate perché significa minare il rispetto dell’essere umano».

