Lozano segna, il Messico trema! Registrato un sisma dopo il gol alla Germania – FOTO

Terremoto generato in maniera artificiale in seguito all’esultanza per la rete segnata contro la Germania

In Italia qualcosa di simile si era verificata in occasione del gol di Koulibaly contro la Juventus all’Allianz Stadium. I sismografi avevano rilevato movimenti sismici nell’entroterra di Napoli dovute alle esultanze spassionate dei tifosi partenopei. A Città del Messico è successo qualcosa di molto simile.

E’ stato registrato, infatti, un “terremoto Mondiale”, una lieva scossa, provocata in maniera artificiale e generata dalla contemporanea esultanza dei messicani al gol di Lozano contro la Germania. Secondo i dati rilevati da “Sismo Detector” a far tremare la terra sarebbero stati salti ed esultanze, tanto da provocare, alle 10:34 locali, un sisma di magnitudo IV della scala Mercalli. Qualcosa di simile era avvenuto il giorno prima anche in Perù, nel momento in cui ai sudamericani era stato dato un rigore contro la Danimarca.