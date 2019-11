Lucarelli: «Juve-Toro? Conosco Mazzarri per Sarri non sarà una passeggiata»

Cristiano Lucarelli, oggi allenatore del Catania, sice la sua sul big match di questa sera tra Torino e Juventus

Cristiano Lucarelli conosce molto bene Mazzarri, è stato suo allievo. Conosce molto bene però anche Sarri. Il tecnico del Catania ha detto la sua in merito al match di questa sera sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Mazzarri – «Due volte, nel Livorno e poi a fine carriera col Napoli. Conserviamo un rapporto splendido anche se ci sentiamo poco: è stato il tecnico che mi ha aperto l’orizzonte calcistico. Oggi alleno tenendo ben presenti i suoi insegnamenti sulla preparazione delle partite. Tatticamente lo considero un maestro, e io mi sento molto “figlio” suo».

SARRI – «Sì, tra noi è nata una stima e una simpatia reciproche da quando gli chiesi di poter seguire i suoi allenamenti con l’Empoli. Una decina di giorni da studente, a imparare i suoi metodi. Richiesta ripetuta e accolta la scorsa stagione, quando andai nel centro sportivo del Chelsea, addirittura ospite suo… Mi riservò un trattamento regale, davvero molto affettuoso…».

JUVE-TORO «Eh ma per Maurizio non sarà una passeggiata. E’ vero che da un po’ il Toro non è brillante, ma Walter preparerà la sfida con tale meticolosità da annullare le attuali distanze. Vedrete».