Giornata importante in chiave mercato per l’Inter. L’agente Lucci è stato in sede: le parti hanno parlato di Zappacosta e Vecino

Incontri di calciomercato quest’oggi nella sede dell’Inter. Il club nerazzurro ha aperto le porte ad Alessandro Lucci, agente di numerosi calciatori. Il procuratore ha incontrato i dirigenti del club meneghino, probabilmente, per parlare del futuro di Matias Vecino. Il centrocampista è arrivato all’Inter l’anno scorso dalla Fiorentina e piace al Tottenham: secondo qualcuno potrebbe finire agli Spurs nell’affare Dembelè, secondo altri potrebbe rinnovare con i nerazzurri.

Le parti potrebbero aver parlato anche di Davide Zappacosta. Il terzino destro del chelsea piace tanto ai nerazzurri, alla ricerca dell’erede di Joao Cancelo. Lucci, entrato in sede verso le 16.45, è uscito solo pochi minuti fa e ha parlato così ai cronisti presenti: «Solo chiacchierate, al momento non c’è nulla». Verità o strategia? Staremo a vedere. Qualcosa intanto inizia a muoversi. La visita del procuratore nella sede nerazzurra non può essere sottovalutata. Presto nuovi aggiornamenti.