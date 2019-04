La Roma avrebbe scelto Luis Campos del Lille come prossimo direttore sportivo in tandem con Frederic Massara. Per Francesco Totti al momento nessuna novità

Il prossimo direttore sportivo della Roma potrebbe essere alla fine un altro straniero: dopo Monchi i giallorossi sarebbe vicino all’ingaggio dell’attuale d. s. del Lille Luis Campos. A riportarlo stamane Il Messaggero, secondo cui James Pallotta si sarebbe coinvinto a puntare tutto sul portoghese considerata l’opera di ricostruzione fatta negli ultimi tempi in Francia ed apprezzata soprattutto a livello di scouting. Decisivo anche il suggerimento dell’ex direttore generale, ed ora consulente romanista, Franco Baldini, che sin dal primo momento avrebbe indicato Campos come ideale sostituto di Monchi, tornato al Siviglia.

Nonostante qualche gaffe delle ultime settimane, dunque, tutto lascia presagire per l’arrivo nella Capitale di un nuovo d. s. Allo stesso tempo però Pallotta avrebbe voluto anche rinforzare la posizione di Frederic Massara, attuale vice-direttore sportivo e tra i candidati alla successione di Monchi da sempre. Di fatto Campos e Massara dovrebbero guidare la Roma in tandem sul mercato, mentre le quotazioni di Francesco Totti sarebbe al momento in netto ribasso: l’ex capitano giallorosso rimarrebbe di fatto un semplice dirigente senza però alcun potere di intervento per quel che riguarda i temi di mercato.