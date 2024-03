Lukaku: «Quando arrivai a 12 anni in Belgio non è stato facile»

Romelu Lukaku, attaccante belga della Roma, ha parlato dell’inizio della sua carriera e del suo arrivo in Europa

Romelu Lukaku, centravanti della Roma e della Nazionale belga, ha parlato proprio a SkySport del suo arrivo in Belgio quando era poco più che un ragazzino.

BELGIO – «Avevo circa 12 anni quando sono arrivato, mi sono ritrovato con i migliori giocatori provenienti da tutto il Belgio. Non è stato facile, ma vedevo che miglioravo in ogni aspetto, all’inizio ero un attaccante impulsivo, ma poi ho iniziato ad allenarmi due volte al giorno, mi hanno insegnato a ragionare di più. Ora in nazionale si possono vedere questi risultati. Il rapporto con Doku? Prima di tutto abbiamo rispetto l’uno dell’altro, gli ho detto che è un giocatore attorno al quale si può costruire la squadra, deve assumersi più responsabilità e ora lo sta facendo alla grande».