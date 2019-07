Lukaku Inter: è fatta? Non ancora: tanti gli ostacoli per i nerazzurri

L’Inter continua a trattare con lo United per Romelu Lukaku. Il centravanti vuole vestirsi di nerazzurro ma l’affare è in salita

In Spagna parlano di un accordo imminente tra Inter e Manchester United per Lukaku, La Gazzetta dello Sport frena. Il club nerazzurro non ha ancora l’intesa con il club inglese, la forbice è ancora ampia.

Conte freme ma l’accordo tra le società non c’è. Lo United attende una prima offerta ufficiale e nel frattempo manda in campo il suo centravanti. Affare in salita perché lo United continua a chiedere 83 milioni, una cifra in questo momento inaccessibile per i nerazzurri.