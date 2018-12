Lutto in casa Tuttocuoio: muore il giovane Burgalassi

Lorenzo Burgalassi non ce l’ha fatta: il giovane calciatore del Tuttocuoio è scomparso a soli 18 anni colpito da una grave malattia

Lutto in Serie D e nel mondo del calcio: si è spento ieri, a soli 18 anni, il giovane Lorenzo Burgalassi. Colpito da una malattia fulminante, il talento del Tuttocuoio non ce l’ha fatta: a renderlo noto la Lega Nazionale Dilettanti tramite il proprio sito, comunicando anche il rinvio della gara di campionato in programma domani contro la Colligiana. Ecco la nota diramata dal canale ufficiale della LND: «Una tragedia scuote il mondo del calcio dilettantistico: è morto oggi presso l’ospedale di Pisa Lorenzo Burgalassi, giovanissimo calciatore di soli 18 anni del Tuttocuoio, società toscana di Serie D. Questa volta Lorenzo non è riuscito a vincere la partita più difficile, una malattia fulminante lo ha portato via in pochi giorni, quando solo una settimana fa era regolarmente impegnato nella prima gara di campionato. La Lega Nazionale Dilettanti tutta si stringe al dolore della famiglia, degli amici, della Società e dei suoi compagni di squadra. La gara di campionato del girone D Colligiana-Tuttocuoio, in programma per mercoledì 13, è stata per questo motivo rinviata al 20 settembre».