Maehle stupisce l’Atalanta: ecco perché è da prendere al Fantacalcio

Le prime prestazioni di Maehle con la maglia dell’Atalanta hanno già convinto tutti: l’esterno danese si candida a obiettivo primario nell’asta di riparazione del Fantacalcio

Dalle parti di Zingonia già si sfregano le mani per Joakim Maehle. La nuova freccia arrivata a fine 2020 dal Genk ha saputo immediatamente integrarsi nel sistema Atalanta, dimostrandosi sempre tra i migliori nelle prime apparizioni.

Ed è questo che ha più impressionato, ovvero la capacità di calarsi subito nel meccanismo. Come se ne conoscesse dettagli e particolari da sempre. Come se Gasperini fosse il suo allenatore sin dai tempi della scuola calcio.

E non a caso il tecnico di Grugliasco lo ha promosso senza indugi nelle rotazioni. Quel cambio necessario per far rifiatare Hateboer e Gosens soprattutto quando gli impegni saranno ravvicinati.

Corsa, sostanza e una spiccata pericolosità in fase offensiva sono le qualità primarie che Maehle ha messo in scena nelle sue 5 presenze, 4 in Serie A e 1 in Coppa Italia. Molto bene a destra, sua corsia naturale, ma più che valido anche a sinistra sulla scia della duttilità che valorizzò Castagne nelle stagioni passate.

E il gol arriverà, è solo questione di tempo. Perché gli esterni di Gasperini sanno essere produttivi come pochi in termini di assist e reti, giocatori che nei Consigli Fantacalcio sono sempre obiettivi primari.

Ecco, per gli amanti del gioco, il profilo del terzino danese sarà uno di quelli da valutare con estrema attenzione nella famigerata asta di riparazione. Chiaro, non sarà un titolare fisso, ma nelle rotazioni avrà di certo un buon minutaggio a fronte di un costo relativamente basso. E chissà che con qualche bonus non possa rendere felice chi ha creduto in lui.