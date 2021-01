Consigli Fantacalcio 18^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara

Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 18^ Giornata di Serie A che inizierà con l’anticipo del venerdì sera tra Lazio e Roma

Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 18^ Giornata di Serie A:

Lazio-Roma. La penultima giornata del girone d’andata si apre con il botto. I biancocelesti sono in ripresa e vale la pena pensare che non cadranno nel derby: da mettere i Big 4 Acerbi–Milinkovic–Luis Alberto–Immobile. Tra gli altri, Caicedo ci sta sempre e Marusic può essere la sorpresa. Sul fronte giallorosso, Mancini il più caldo in difesa, mentre Spinazzola non è parso al meglio contro Hakimi e con Lazzari può essere un duello equilibrato. Villar garantisce rendimento, Veretout il jolly in zona gol. Nessun dubbio, invece, sul trio Pellegrini–Mkhitaryan–Dzeko.

Bologna-Hellas Verona. I rossoblù continuano in un campionato con troppi alti e bassi. In particolare a livello difensivo c’è poco da stare allegri, anche in chiave Consigli Fantacalcio: Tomiyasu è spesso la scelta più assennata, soprattutto se giocherà da terzino. L’uomo irrinunciabile resta però Soriano, mentre da Barrow ci si attende maggiore concretezza e continuità. Orsolini è una mossa credibile, su Palacio ci sono sempre forti dubbi. Tra gli scaligeri, Kalinic spera di mantenere fiducia in zona gol, Barak e Zaccagni i veri insostitubili. Sicurezze dalle fasce: Faraoni e, soprattutto, Dimarco da schierare a occhi chiusi.

Torino-Spezia. I granata non possono fallire la sfida salvezza: Belotti è un must, ma anche gli altri senatori, da Izzo a Sirigu, si possono schierare. Via libera all’irrefrenabile Singo, alle capacità balistiche di Lukic e perché no, a un piazzato di Rodriguez per quanto più avvezzo ai legni. Italiano a caccia della terza vittoria consecutiva, ma non ci sarà il totem Nzola. In attacco, andiamo di fantasia con l’ex Gyasi anche se il baby talento di Piccoli è stuzzicante. Tra i difensori, Vignali è stato solido nelle recenti apparizioni da titolare. A centrocampo ci si fida di Pobega piuttosto che di Maggiore.

Sampdoria-Udinese. Yoshida il più affidabile tra i difensori, però Augello potrebbe avere qualcosa in più in chiave bonus. Candreva on fire va messo, così come il sempre pericoloso Damsgaard. E poi c’è Quagliarella: probabile il ritorno dal primo minuto, verosimile il ritorno al gol. Tra i bianconeri De Paul è sempre e comunque la prima opzione, così come Pereyra una scelta interessante. La difesa blucerchiata non concede troppi spazi in campo aperto, dunque non la partita ideale di Lasagna che, però, contro il Napoli ha ritrovato il gol. Tra i difensori, magari Bonifazi.

Napoli-Fiorentina. Tornano Mertens e Koulibaly, dunque vale la pena schierarli. Ma di certo senza sacrificare Insigne o Lozano, Zielinski o Ruiz. Preferibilmente evitate gli altri difensori. Lunga vita a Callejon in una gara segnata sul calendario con il circoletto rosso. Chiaro, con Vlahovic c’è più garanzia di successo, così come con Castrovilli. Amrabat si sta ritrovando, mentre Bonaventura ha dato segnali positivi in Coppa. Tra i difensori, Biraghi e Milenkovic i più credibili.

Crotone-Benevento. I ragazzi di Stroppa non possono sbagliare, anche per salvare la panchina del loro allenatore. L’uomo in più è sempre Messias, ma anche un pensiero su Simy si può fare. Pedro Pereira in questa stagione ha mostrato miglioramenti, si può pensare anche a un guizzo di Henrique. Ma i sanniti sono avversario pericoloso e Lapadula appare quanto mai affamato. Via libera per “mister utilità” Improta, per il redivivo Sau e per Ionita.

Sassuolo-Parma. Derby emiliano da Ferrari e da Maxime Lopez, il più in condizione in mezzo al campo. Intoccabile il Traore delle ultime settimane, così come Djuricic che avrà voglia di riscatto dopo il rosso in Coppa Italia. Caputo manca da troppo tempo in zona gol, merita la chance così come Defrel, pimpante a Torino. Che dire sui ducali, emergenza senza fine ma contro la Lazio si è rivisto qualcosa di accettabile. Gara che sembra ritagliata su misura per Gervinho, devastante negli spazi. D’Aversa avrà anche l’altro totem Kucka, si può scegliere al pari di Kurtic. Su Cornelius e Inglese, beh insomma, prima o poi dovrà succedere…

Atalanta-Genoa. Il genio di Ilicic è tornato a splendere, Zapata e Muriel (anche dalla panchina) non si lasciano mai fuori. In generale, vietato tenere ai margini i vostri bergamaschi: gli esterni Hateboer e Gosens non si discutono, così come Toloi e l’ex Romero, in ottima condizione. Ma il Grifone con Ballardini merita un ragionamento in più: Criscito ci può stare, Zappacosta può battersi degnamente con gli esterni nerazzurri e Czyborra, in gol con la Juve, vorrà farsi apprezzare dalla società che ne detiene il cartellino. Davanti, Shomurodov o Pjaca per attaccare gli spazi.

Inter-Juventus. La domenica si chiude con il big match del Meazza che potrà dire molto in chiave Scudetto. Tra i nerazzurri, Hakimi è per distacco il migliore nel rendimento, ma anche Skriniar e De Vrij restano certezze, al contrario di un Handanovic spesso criticato. Barella da buon voto assicurato, il grande ex Vidal come scommessa di giornata dopo la rete di Firenze. Davanti, Lukaku e Lautaro non si toccano mai. Discorso da allargare alla coppia Morata–CR7 e a Chiesa, a segno già due volte a San Siro in questo campionato. Kulusevski vale la pena anche a partita in corso, Ramsey una scommessa interessante. Tra i difensori, Danilo più di tutti per costanza di rendimento.

Cagliari-Milan. Chiudiamo i Consigli Fantacalcio con il posticipo di lunedì sera alla Sardegna Arena. Rossoblù in clamorosa crisi, dunque c’è da andare estremamente cauti. Sul sicuro con l’esperienza di Godin e Nainggolan e con il fiuto di Joao Pedro. Il più brillante è però decisamente Sottil, vale il rischio di serata. Ancora moltissimi dubbi in casa rossonera, ma la difesa si può schierare in blocco: da Romagnoli a Kjaer, passando per un Calabria alla miglior stagione in carriera. Kessiè da mettere, così come Leao e, ovviamente, il rientrante Ibrahimovic.