FANTACALCIO – DEI POVERI ILLUSI

Le tue promesse di bonus erano luccicanti.

Così ci hai preso in braccio.

Ci hai illuso, fumo negli occhi, e noi abbiamo comprato.

Crediti investiti senza nessuna garanzia.

Che poi, i crediti vanno e vengono, non è quello il vero problema.

Tu ci hai venduto sogni e ci hai fregato.

Con il tuo petto esuberante e lo sguardo da guascone.

Hai sapientemente imbellettato il tuo reparto avanzato con bigiotteria esotica.

Tutti quei Mosquera e quei Rocha Livramento…

Ci siamo cascati in pieno!

Non ti senti in colpa nemmeno un po’?!

Guarda dentro di te, Zanetti. Trova la tua umanità.

E non vincere mai più all’esordio per 3 a 0 contro il Napoli.