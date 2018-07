Maglia Napoli 2018-2019: presentata oggi la divisa per la prossima stagione

Maglia Napoli 2018-2019: le casacche dei partenopei non sono mai banali. La maglia Kombat™ ufficiale del Napoli 2018/2019, realizzata dalla Kappa, prende vita in un video-fumetto postato sui social dalla società, con protagonisti Hamsik, Allan, Callejon, Zielinski e Milik. I cinque calciatori seguono le tracce di una pantera nera, che poi si rivelerà come la vera sorpresa di quest’anno: sarà stilizzata sulla storica maglia azzurra partenopea. Per le divise dei portieri ci saranno invece delle texture ispirate alla pelle di serpente.

Questo il messaggio che accompagna il video pubblicato sul canale ufficiale YouTube della società: «Il gioco è sempre più veloce e aggressivo. Il ritmo si alza, con accelerazioni improvvise che impongono standard crescenti di performance atletica. La Kombat™ si evolve, ancora». Ecco il video di presentazione