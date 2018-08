Magnani impressiona contro Icardi: la Juve ha già in mano il nuovo Caldara?

La Juventus ha in pugno Giangiacomo Magnani, autore di un grande esordio nella sfida tra Sassuolo e Inter

Tante critiche alla Juventus per l’operazione Bonucci–Caldara: alcuni tifosi juventini non hanno visto di buon occhio la cessione del difensore classe ’94 al Milan per un difensore più vecchio di 7 anni. I bianconeri hanno ceduto l’ex Atalanta, senza mai farlo esordire, e per qualcuno è già un rimpianto. I bianconeri però si consolano con Giangiacomo Magnani. Il difensore classe ’95 è stato acquistato dalla Juventus a titolo definitivo dopo un’ottima stagione tra Siracusa (Serie C) e Perugia (Serie B). Il difensore ha compiuto la scalata definitiva, passando prima alla Juve e poi al Sassuolo.

Trasferimento a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro con la Juve che ha mantenuto il diritto di recompra. Il centrale classe ’95 ieri ha impressionato al suo debutto in Serie A. E’ ancora presto per dare giudizi ma Magnani ha disputato una grande partita contro l’Inter di Icardi e Lautaro Martinez. Il possente difensore centrale ha giocato una gara da applausi, contribuendo all’impresa dei neroverdi di mister De Zerbi. Il giocatore può essere una delle rivelazioni del nuovo Sassuolo che può contare anche sull’ex Barcellona Marlon e sull’ex Las Palmas Lemos. Ieri Magnani ha convinto, ora arriva il difficile: confermarsi. La Juventus osserva, convinta di avere in pugno il nuovo Caldara…