Rinnovo Maignan, tutto in salita col Milan: la possibile sorpresa

Il Milan e Maignan sono al lavoro per il rinnovo ma è tutt’altro che semplice ecco perché i rossoneri osservano Di Gregorio

L’abrogazione del Decreto crescita, tra l’altro, non aiuta il Milan nella vicenda. Per allungare il contratto di Maignan fino al 2028 serve, infatti, un sostanzioso ritocco dell’ingaggio dagli attuali 2,8 ad almeno 7-8 milioni a stagione. Insomma, l’accordo appare tutt’altro che semplice e scontato da raggiungere.

I radar degli scout milanisti si sono focalizzati in particolare sulla vicina Brianza, dove da mesi brilla Michele Di Gregorio. L’estremo difensore del Monza è per rendimento il miglior portiere dell’attuale Serie A. Un’esplosione che non sta passando affatto inosservata. Lo scrive Tuttosport.