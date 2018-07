Colpo in prospettiva per la Juventus che ha ingaggiato il talento Makoun, centrocampista classe 2000. Le ultimissime notizie

Non c’è solo CR7 in questa giornata indimenticabile per i colori bianconeri. La Juventus infatti ha messo a segno un altro colpo importante, ingaggiando il centrocampista Makoun, classe 2000, venezuelano con passaporto belga. Il giovane calciatore si è reso protagonista con la sua Nazionale di appartenenza al Mondiale Under 20, giocando anche la finale però da… Under 17!

Il giovane centrocampista è considerato un giovane prodigio e la Juve ha battuto la concorrenza anche di Arsenal e Real Madrid. Secondo Sky Sport, il talento in erba è sbarcato a Torino nella giornata di ieri, nella giornata in cui il popolo juventino ha festeggiato l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Caselle. Non solo colpi per il presente per la Juventus ma anche importanti colpi per il futuro. Un nuovo colpo in prospettiva per i bianconeri che hanno ingaggiato il talento Makoun strappandolo alle big d’Europa.