Malcom, un mistero in casa Barcellona. Il giocatore brasiliano, che sembrava destinato alla Roma, è poi finito in Catalogna dopo una diatriba di mercato estiva risoltasi a favore del club blaugrana. L’ex Bordeaux, però, non sta passando il migliore dei suoi momenti in Catalogna: per lui, fin qui, appena due presenze da subentrato in Liga e ancora nessuna gara da titolare. Seppur colpito da un infortunio ai legamenti a metà settembre, l’attaccante brasiliano non sembra proprio essere una delle prime scelte di Valverde: l’allenatore del Barça, infatti, non lo ha convocato nè per l’ultima gara di campionato contro l’Athletic, nè per quella di Champions League contro il Tottenham in programma domani.