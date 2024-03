Malore Joe Barone, la Lega Serie A rinvia l’Assemblea

Il malore che ha colpito Joe Barone ha sconvolto la domenica della Serie A, Atalanta-Fiorentina rinviata così come l’Assemblea di Lega di oggi

È stata rinviata a venerdì 22 marzo l’assemblea della Lega Serie A, inizialmente convocata in videoconferenza per domani, martedì 19 marzo, dopo quanto successo al direttore generale della Fiorentina Joe Barone, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il dirigente viola ha ricevuto in ospedale la visita dell’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, e dell’head of competition, Andrea Butti. Lo riporta l’ANSA.