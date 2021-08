Malore N’Sakala, crolla in campo: il Besiktas rassicura tutti – FOTO

Attimi di terrore per Fabrice N’Sakala e per tutti gli appassionati di calcio: il difensore del Besiktas ha accusato un grave malore in campo

Attimi terrore in Turchia per il difensore congolese del Besiktas, Fabrice N’Sakala. Il calciatore, al minuto 71 della gara contro il Gaziantep, si è accasciato da solo rievocando gli attimi terribili di Eriksen ad Euro 2020. Trasportato via in ambulanza, il difensore ha poi ripreso conoscenza.

«I primi esami hanno mostrato che sta meglio. Tornerai più forte di prima», così il Besiktas ha rassicurato tutti sui social.