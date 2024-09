Manchester City, ANSIA per il tecnico Guardiola: un TOP esce in BARELLA con la Nazionale. Match a RISCHIO? Le ULTIME

Manchester City, ANSIA per il tecnico Guardiola: un TOP esce in BARELLA con la Nazionale. Match a RISCHIO? Le ULTIMISSIME notizie

Pep Guardiola è in ansia in vista della sfida che vedrà il Manchester City affrontare l’Inter di Simone Inzaghi in Champions League nella prima gara del nuovo girone in programma il 18 settembre alle 20:45.

Problemi in campo per Nathan Akè, difensore dei citizen, uscito addirittura in barella nel corso del match di Nations League tra Olanda e Germania. Situazione da monitorare in vista della gara contro i nerazzurri di prossima settimana.