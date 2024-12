Manchester City, un big verso la cessione in estate

Il club di Guardiola si prepara a salutare un senatore in vista del calciomercato estivo: le ultime

Il Manchester City si appresta a salutare uno dei giocatori più carismatici e importanti della propria storia recente. Si tratta di Kyle Walker, terzino anche della Nazionale, che potrebbe dunque lasciare il club dopo essere arrivato nel 2017.

A riportarlo è TeamTalk che spiega come il City avrebbe intenzione di avviare una rivoluzione. I cattivi risultati dell’ultimo periodo sono sembrati alla società come un campanello d’allarme in vista del futuro,