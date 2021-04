Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, si è esposto contro la Super League: le sue parole

«Quest’uomo è venuto da una piccola città del Belgio sognando di giocare ai più alti livelli. Ho giocato in Belgio, Germania e Inghilterra e sono fiero di rappresentare il mio paese anche in Nazionale. Ho lavorato per competere contro chiunque e lavorando per vincere. Ma la cosa più importante è la parola competere. Visti tutti gli eventi successi negli ultimi giorni la soluzione è quella di riunirsi tutti e lavorare per una soluzione. Sappiamo tutti che il calcio è un grande business e so che io ne faccio parte. Ma io resto quel piccolo ragazzo che ama solamente il calcio. Non si tratta di un caso specifico ma del calcio in tutto il mondo. Torniamo a ispirare le prossime generazioni e lasciamo sognare i tifosi e gli appassionati».