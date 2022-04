Manchester City, Foden amaro: «Dovevamo uccidere il Real Madrid...»

L’attaccante del Manchester City Foden ha parlato dopo la vittoria contro il Real Madrid

Phil Foden, attaccante del Manchester City, al termine della semifinale d’andata di Champions League contro il Real Madrid terminata 4-3 ha commentato la vittoria con un pizzico di amarezza.

LE PAROLE – «È stata una partita fantastica e spettacolare per i nostri fan, questo certamente. Abbiamo giocato contro una squadra che ha vinto più volte la Champions League di chiunque ed è anche per questo che dovevamo ucciderli quando ne abbiamo avuto modo. Come abbiamo visto, se diamo loro il pallone ci puniscono. Per il ritorno dobbiamo migliorare sotto questo aspetto e concretizzare le occasioni. Ad ogni modo è stata una grande partita dall’inizio alla fine. Ripeto, potevamo uccidere l’avversario e correre maggiori rischi in avanti e usare al meglio le occasioni create».