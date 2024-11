Manchester City, Guardiola: «Situazione incerta per questo motivo. A gennaio avremo...»

Manchester City, le dichiarazioni di Guardiola in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bournemouth in Premier League

In conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Premier League tra Manchester City e Bournemouth, Guardiola ha voluto rilasciare queste dichiarazioni.

LE PAROLE – «Situazione incerta. Succede in molti club e non siamo l’unico club al mondo a passarci. Ci sono molti infortuni in alcuni reparti e posizioni, ma è così. Ho detto ai giocatori ‘non dobbiamo sentirci dispiaciuti per noi stessi, la nostra sfida è questa’ e giocheremo con 11 giocatori domani. Parlerò con i giocatori per vedere come si sentono e con i medici. È una situazione che si valuta giorno per giorno. Forse a gennaio riavremo tutti i giocatori, tranne Rodri. Quando siamo tutti insieme, la rosa è sufficiente, quando siamo completamente concentrati e in forma. Per ora dobbiamo solo cercare di recuperare i giocatori il più velocemente possibile e poi vedremo. Calendario? Sappiamo che ci sono troppe partite, ma è la realtà. Cerchiamo di prenderci cura di loro. Non abbiamo fatto nulla di diverso rispetto alle stagioni precedenti. Se non altro, ci siamo allenati di meno, ma succede e bisogna adattarsi».