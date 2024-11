Manchester City, Guardiola sulla crisi: «Siamo fragili. Non so dove sia il problema, ma abbiamo perso la rotta…»

Le parole di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, dopo il clamoroso pareggio per 3-3 contro il Feyenoord. Tutti i dettagli

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa delle difficoltà del Manchester City dopo il pareggio per 3-3 contro il Feyenoord in Champions League.

COME UNA SCONFITTA – «Sì, oggi per noi è come una sconfitta. Abbiamo concesso troppe azioni, la prima parte di gara è stata bella, poi però… Alla fine si è fatto tutto difficile. E’ un momento in cui siamo più fragili, avevamo bisogno di una vittoria e di fiducia ma abbiamo trovato problemi. Non so se siano mentali, è una questione tecnica, i primi due gol non puoi concederli. Volevamo fare bene ma non ci siamo riusciti».

