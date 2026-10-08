Manchester City, Maresca blinda il gruppo: «Fiducia nel club»

Manchester City, parole d’ordine unità: il tecnico Enzo Maresca blinda la squadra e rinnova la fiducia nel club inglese

Il Manchester City si prepara a una settimana cruciale della propria stagione, con due appuntamenti di altissimo livello all’orizzonte. La squadra allenata da Enzo Maresca, tecnico italiano alla guida dei Citizens, sarà infatti attesa prima dalla difficile trasferta di Premier League contro il Liverpool ad Anfield e successivamente dalla sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

In un momento particolarmente delicato anche fuori dal campo, il tecnico ha voluto allontanare l’attenzione dalle vicende legate alle indagini che coinvolgono il club inglese, sottolineando come l’intero ambiente sia concentrato esclusivamente sugli impegni sportivi.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Maresca: piena fiducia nel Manchester City

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, Maresca ha affrontato il tema delle polemiche che continuano a circondare la società, ribadendo la totale fiducia nei confronti del club e della sua dirigenza.

PAROLE – “Personalmente sono molto tranquillo, a dire il vero. La società è stata piuttosto chiara. Ci fidiamo ciecamente del club. Capiamo il ‘rumore’ che c’è all’esterno, ma il nostro focus è esclusivamente su ciò che possiamo controllare, ovvero l’aspetto calcistico”.

Parole che confermano la volontà del tecnico di proteggere il gruppo da qualsiasi distrazione esterna in vista di una fase della stagione particolarmente impegnativa.

Manchester City concentrato sulla corsa al titolo

Al di là delle vicende extracalcistiche, il Manchester City può guardare con fiducia alla propria situazione di classifica. La squadra occupa infatti le posizioni di vertice della Premier League e si prepara ad affrontare due sfide che potrebbero indirizzare una parte importante della stagione.

Secondo Maresca, lo spogliatoio sta vivendo questo momento con entusiasmo e determinazione, senza lasciarsi influenzare dal clima mediatico che circonda il club.

“Le sensazioni sono fantastiche. I giocatori sono carichi per le prossime due partite, soprattutto perché in questo momento siamo in testa alla Premier League. I ragazzi sanno qual è la loro professione e sanno che c’è del trambusto mediatico, ma non se ne preoccupano troppo. In questo momento l’unica cosa a cui pensano è come poter battere il Liverpool e come, insieme ai nostri tifosi, cercare di espugnare Anfield”.

Prima Liverpool, poi PSG

L’attenzione dei Citizens è quindi rivolta esclusivamente al campo. La sfida contro il Liverpool rappresenta uno degli snodi più importanti della stagione inglese, mentre pochi giorni dopo arriverà l’impegno europeo contro il PSG, altra gara dal peso specifico elevatissimo.

Maresca vuole mantenere alta la concentrazione e continua a trasmettere serenità all’ambiente. Il messaggio è chiaro: il Manchester City intende lasciare le questioni legali agli avvocati e concentrarsi unicamente sugli obiettivi sportivi, a partire dai novanta minuti di Anfield.