Manchester City e PSG dentro o fuori dalla Champions League, si decide stasera: tutto in 90 minuti

Champions League, notte da dentro o fuori per Manchester City e PSG: gli inglesi obbligati a vincere, i francesi a Stoccarda passano anche col pari

Negli ultimi 90′ della fase campionato di Champions League ci sono due squadre per cui oggi è una giornata da dentro o fuori e sono Manchester City e PSG. Inglesi e parigini erano tra le grandi favorite per la vittoria finale, ma fino ad ora hanno mancato all’appuntamento europeo e dopo l’ultimo scontro – vinto in rimonta dai francesi – la qualificazione è appesa ad un filo.

Lavoro più facile per la squadra di Luis Enrique, che va a Stoccarda con l’imperativo di non perdere: basta un pareggio per qualificarsi ma – e si chieda alla Juve – contro la squadra di Hoeness, anche lei sul filo dell’eliminazione, non sarà semplice. Il City di Guardiola invece non può fare calcoli: a Bruges – anche in questo caso biancoreri docent, trasferta insidiosa – bisogna vincere, possibilmente con tanti gol. Il City non esce ai gironi dal 2014 e in campionato ha dato segni di ripresa dopo la crisi autunnale, ma al momento delle big è quella che rischia di più.