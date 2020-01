Manchester City: Rodri fa il difensore contro l’Everton

In Manchester City-Everton, Rodri ha addirittura fatto il difensore. Guardiola ama sperimentare nuove soluzioni

Il nuovo acquisto Rodri ha avuto qualche difficoltà nell’impatto al Manchester City. Come vertice basso, si deve ancora abituare ai ritmi del campionato inglese, soprattutto in una stagione dove i Citizens stanno soffrendo le transizioni difensive molto di più rispetto al passato.

Anche a causa delle poche scelte dietro, contro l’Everton ha fatto addirittura il difensore. Il City si è disposto con un 3421, con Rodri terzo e Fernandinho al centro. Nella slide sopra, si vede il pentagono arretrato che il City ha utilizzato in costruzione. Guardiola ama giocatori polivalenti, lui stesso come allenatore è solito sperimentare in più posizioni.