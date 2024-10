Manchester United, c’è l’accordo con Amorim: la posizione dello Sporting Lisbona

Le ultime sul possibile nuovo allenatore del Manchester United dopo l’esonero ufficiale di Erik Ten Hag. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, Ruben Amorim è sempre più vicino alla panchina del Manchester United. L’allenatore portoghese ha infatti trovato l’accordo totale con i Red Devils, che lavorano per liberarlo dallo Sporting Lisbona.

I due club stanno discutendo della possibilità che l’ex centrocampista rimanga in Portogallo per altre tre partite, per poi trasferirsi in Premier League nel mese di novembre durante la sosta per le nazionali.