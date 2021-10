Atalanta, l’analisi di Sconcerti: «Ronaldo fa ancora la sua figura, ma è stato tutto bellissimo»

Il giornalista Mario Sconcerti ha analizzato il match tra Atalanta e Manchester United

Il giornalista Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha analizzato il match di Champions League tra Manchester United e Atalanta terminato 3-2 in rimonta per i Red Devils.

PARTITA BELLISSIMA – «A Manchester l’Atalanta aveva completamente sorpreso lo United lasciando fuori Zapata e correndo con due attaccanti leggeri come Ilicic e Muriel. Non c’è mai stato un miracolo, c’è stato finché è durato, il risultato di una squadra matura anche a questi livelli venuta a Manchester quasi a giocare per giocare. Poi è uscito Demiral, è entrato in gioco Ronaldo, è diventata una vera partita inglese. E bisogna dire che Ronaldo fa ancora la sua figura. Ma è stato tutto un bellissimo episodio. La storia continua».