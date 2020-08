Il Manchester United ha effettuato un tentativo per Sandro Tonali: il centrocampista del Brescia vuole restare in Serie A

Il Manchester United ha tentato il blitz per arrivare a Sandro Tonali, centrocampista in uscita dal Brescia e cercato sia dall’Inter sia dal Milan.

Come riportato dal Sun, l’offerta da 35 milioni di euro non ha convinto il club lombardo, che vuole soddisfare la volontà di Tonali di restare in Serie A.