Manchester United, l’incredibile AMMISSIONE di BRUNO FERNANDES dopo sole 3 giornate

Ecco l’ammissione da parte del fuoriclasse del Manchester United Bruno Fernandes sulla situazione attuale della squadra

La crisi del Manchester United è conclamata anche quest’anno. Ten Hag aveva salvato la panchina sul finire della scorsa stagione con il trionfo sul City nella finale di FA Cup.

Quei giorni sembrano già lontanissimi: i Red Devils non sono riusciti a fare il bis nella Community Shield che ha aperto il 2024-25 e dopo appena 3 giornate ci si trova già in uno stato di depressione totale. Il secco 3-0 rifilato dal Liverpool all’Old Trafford domenica pomeriggio ha confinato lo United nella parte bassa della classifica, con un solo successo e 2 sconfitte.

La campagna acquisti dispendiosa – come sempre – non ha rivitalizzato una squadra che ha come obiettivo minimo quello di tornare tra le big della Premier, in modo da rientrare anche in una Champions League che non frequenta più. Tutto chiaro ed evidente, ma dopo appena 270 minuti ha fatto comunque una certa impressione la dichiarazione di Bruno Fernandes a DAZN Portugal, dove ha ammesso di essere «perfettamente consapevole» che la squadra non potrà vincere il campionato.