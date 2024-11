Carragher su Amorim: «Dovrà risollevare il Manchester United. Situazione difficile. Ecco perché»

Le dichiarazioni di Carragher su quello che sarà il ciclo di Amorim al Manchester United dopo il cambio in panchina

Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Manchester United, e l’ex centrocampista del Liverpool Jamie Carragher, a Sky Sports UK, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione visto anche l’esonero di Ten Hag.

LE PAROLE – «È un compito impegnativo per Ruben Amorim. Il Manchester United è al 14° posto, ma è un problema risolvibile perché il Manchester United non dovrebbe essere 14°. Hanno una rosa che è appena fuori dalle posizioni di Champions League, in competizione con Tottenham, Aston Villa e Chelsea. Non sono troppo lontani. Fare quel passo è difficile. In termini di raggiungimento del traguardo, è la parte più dura. Solskjaer è finito secondo, Mourinho è finito secondo, Ten Hag è finito terzo…non è troppo difficile per Amorim arrivare a questo punto, ma è il passo successivo».