Manchester United, Cavani segna in Europa League: non accadeva da nove anni

Il Manchester United ha sbloccato il risultato in casa contro il Granada grazie ad una rete di Edinson Cavani dopo sei minuti di gioco a Old Trafford.

Come segnalato da Opta, l’attaccante uruguaiano ha segnato in competizioni europee per l’undicesima stagione consecutiva: quello di oggi è il suo primo gol in Europa League da dicembre 2012 (Napoli-PSV).