Manchester United, Ferdinand: «Ronaldo è ancora il migliore di tutti»

Rio Ferdinand ha svelato quanti gol si aspetta da Cristiano Ronaldo dopo il suo ritorno al Manchester United. Le dichiarazioni

Tutti i del Manchester United nutrono grandissime aspettative su Cristiano Ronaldo. Tra questi c’è anche l’ex bandiera dei Red Devils Rio Ferdinand che ha svelato quanti gol si aspetta dal fuoriclasse portoghese dopo il suo ritorno.

Le dichiarazioni al Daily Mail.

«La gente dice che non è più lui, ma l’anno scorso in Serie A è stato capocannoniere. Dicono tutti che è diminuita la sua qualità, ma è ancora il migliore di tutti. Mi aspetto che faccia 25 o 30 gol in tutte le competizioni, se non dovesse arrivarci sarei sorpreso».