Manchester United, Ighalo: «Voglio portare il club in alto»

Le dichiarazioni di Ighalo dopo la notizia dell’estensione del prestito al Manchester United fino a gennaio 2021

Intervistato dai canali ufficiali del Manchester United, Odion Ighalo ha festeggiato dopo l’annuncio della sua permanenza tra i Red Devils.

«Sono davvero felice, per me è un sogno essere qui. Sin da quando sono arrivato, la mia volontà è stata chiara: continuarea a vestire questa maglia. Sono sempre stato un tifoso del Manchester United, giocare per questo club è un sogno che diventa realtà. Adesso che il club ha esteso il mio prestito fino a gennaio, nella mia testa riesco solo a pensare che fino a gennaio continuerò a giocare con questa maglia. Voglio continuare a lavorare duramente, godermi questo periodo e dare il massimo per portare il Manchester United sempre più in alto».