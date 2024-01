Manchester United, Sancho al Borussia, ma solo per sei mesi

Manchester United, Jadon Sancho torna al Borussia Dortmund, ma solo in prestito fino a giugno: il nodo è l’ingaggio

Jadon Sancho lascerà il Manchester United per tornare al Borussia Dortmund, ma si tratterà di una soluzione temporanea. Come riportato dal Daily Mirror infatti la formula è quella di un prestito secco a 3 milioni fino a giugno.

Nonostante il calciatore sia fuori rosa da inizio stagione e da tempo spinge per l’addio, i gialloneri di Germania non hanno voluto andare oltre al prestito: decisivo il peso dell’ingaggio del calciatore, di 15 milioni di euro. Una cifra che il BVB non può e non vuole spendere.