Liverpool, Szoboszlai: «C’è una cosa da fare per vincere»

Dominik Szoboszlai, centrocampista del Liverpool, ha parlato in vista degli ottavi di finale di FA Cup contro il Manchester United

Domani la FA Cup completerà il quadro degli ottavi di finale con un incontro dal grande fascino e con un certo interesse per l’Atalanta, che avrà modo di studiare iol prossimo avversario di Europa League: Manchester United-Liverpool. Uno dei protagonisti, in gol giovedì sera contro lo Sparta Praga, ha parlato ai canali ufficiali del club. Ecco le parole dell’ungherese Dominik Szoboszlai.

FA CUP – «È un bene avere tanti impegni ravvicinati. Non è mai un problema per noi e neanche per i tifosi che si divertiranno con tanti match… Certo, è difficile, dobbiamo essere pronti per tutte le competizioni, stiamo lottando per il titolo della Premier League, ma è per questo che giochiamo a calcio, ed è probabilmente quello che tutti amano. Contro lo United nell’ultima partita abbiamo pareggiato 0-0 nonostante si siano fatto 35 tiri. Stavolta dobbiamo segnare a tutti i costi».